Venezuela ønsker deporterte migranter fra USA velkommen når flyvningene gjenopptas

Siste nytt om Venezuela . Venezuelanske myndigheter bekreftet at 199 deporterte migranter fra USA ankom landet mandag, noe som markerte at deportasjonsflyvningene mellom de to landene ble gjenopptatt etter flere uker med spenninger.

Flyvningene ble gjenopptatt etter en diplomatisk avtale, til tross for en pågående strid om deportasjonspolitikken. Mens USA hevder at Venezuela har nektet å ta imot deportasjonsflyene, beskylder Caracas Washington for å blokkere dem.

Migrantene, som først ble fløyet til Honduras før de ble transportert av det venezuelanske flyselskapet Conviasa til Caracas, representerer den første kontinuerlige strømmen av deporterte etter en periode med avbrudd og diplomatiske motsetninger.