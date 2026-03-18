Venezuela slår USA i World Baseball Classic, det første store baseballtrofeet på flere tiår

Etter å ha slått ut favorittene Japan i kvartfinalen og overraskende Italia i semifinalen, har Venezuela slått USA i finalen i World Baseball Classic 2026, 3-2 i Miami, der Wilyer Abreu, Maikel García, som ble kåret til MVP, og Eugenio Suárez scoret poengene som avlyste Bryce Harpers to home runs.

"Jeg er stolt av denne gruppen, stolt av trenerteamet og spillerne, og stolt av å representere 30 millioner venezuelanere i mitt eget land," sa García, ifølge Reuters."Neste gang du lager en rangering av baseballag, er Venezuela nummer én."

Venezuelas trener Omar López sa at landet deres kommer til å "feire i omtrent en uke", og Eugenio Suárez sa at de er "ikke bare lagkamerater, vi er familie, det er derfor vi spiller med lidenskap, med kjærlighet, fordi vi føler trøyen. Vi føler landet vårt foran oss."

Det er første gang Venezuela vinner World Baseball Classic, konkurransen som erstattet Baseball World Cup, som har blitt arrangert seks ganger siden 2006. Venezuelas beste plassering frem til nå var tredjeplassen i 2009, mens USA vant den i 2017 og nådde finalen i 2023. Det er også det første store venezuelanske trofeet i baseball siden de vant Amateur World Series, det tidligere verdensmesterskapet, i 1953.