Vi har nettopp fått nyheten. Venezuela har kunngjort at landet stenger sine ambassader i Norge og Australia som en del av det regjeringen beskriver som en "strategisk omfordeling av ressurser". Dette kommer kort tid etter at opposisjonsleder María Corina Machado mottok Nobels fredspris, noe som har utløst nye gnisninger med vestlige regjeringer. Mens Norge beklaget beslutningen og understreket sitt ønske om å holde kommunikasjonen åpen, sa Caracas at de i stedet vil styrke båndene til afrikanske partnere og planlegge nye ambassader i Burkina Faso og Zimbabwe. Kunngjøringen understreker Venezuelas økende tilknytning til nasjoner som er kritiske til vestlig innflytelse, og markerer nok et skifte i landets diplomatiske landskap. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Gå inn!