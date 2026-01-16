Venezuela varsler reform av oljeloven for å tiltrekke seg utenlandske investeringer

HQ

Venezuelas midlertidige president, Delcy Rodríguez, har foreslått en reform av landets hydrokarbonlov, noe som signaliserer en potensiell åpning av oljesektoren for større utenlandske investeringer. I sin første årlige tale til nasjonalforsamlingen sa Rodríguez at det var behov for endringer for å frigjøre kapital til underutviklede oljefelt.

I henhold til gjeldende lov må utenlandske selskaper inngå partnerskap med det statlige oljeselskapet PDVSA, som må ha en majoritetsandel. Rodríguez gikk ikke nærmere inn på hvordan reglene vil bli endret, men sa at reformer vil gjøre det mulig å investere i felt med lite eller ingen eksisterende infrastruktur, noe som lenge har vært et viktig krav fra USA-baserte investorer.

Hennes uttalelser kommer samtidig som Washington styrker sitt engasjement i Venezuelas oljeindustri etter at den USA-støttede avsettelsen av tidligere president Nicolás Maduro tidligere denne måneden. Trump-administrasjonen sier at rundt 500 millioner dollar allerede har blitt generert fra venezuelansk oljesalg i henhold til en bilateral avtale, og at inntektene står på USA-kontrollerte bankkontoer.

Rodríguez, som tiltrådte for ti dager siden, slo også an en forsonende tone overfor Washington, og oppfordret til diplomati etter flere år med fiendtlighet. Hun sa at oljeinntektene skulle gå til arbeidere og offentlige tjenester, samtidig som USA forfølger en omfattende gjenoppbyggingsplan som er knyttet til tilgangen til Venezuelas enorme, men lite effektive reserver.

Kunngjøringen kom etter nyheten om at USA hadde beslaglagt et sjette tankskip knyttet til venezuelansk oljeeksport, som ledd i en pressekampanje som bidro til å tvinge Maduro fra makten. Mens Rodríguez har lovet en "ny politikk" i 2026, har Washington sagt at det ikke finnes noen umiddelbar tidslinje for valg, noe som gjør Venezuelas politiske fremtid usikker...