Venezuelanere løslatt fra El Salvadors Cecot-fengsel fordømmer "et helvete" der inne

Siste nytt om Venezuela og El Salvador Trumps innvandringspolitikk stoppes av dommere i hans eget land, men for tusenvis av personer som er deportert i henhold til Alien Enemies Act fra 1798, kommer tilbakeslaget for sent. Mange har allerede vært adskilt fra familiene sine i USA i lang tid (kanskje for alltid), og det ser ut til at mekanismene for å identifisere migranter nå blir trukket i tvil.

Saken kommer i forbindelse med at 252 venezuelanske migranter har blitt løslatt fra Centro de Reclusión del Terrorismo (Cecot), president Bukeles høysikkerhetsfengsel i El Salvador, som han "leier" ut til Donald Trumps amerikanske regjering. Til tross for at disse migrantene ble sendt dit uten rettssak på grunn av påstått tilknytning til det kriminelle kartellet Tren de Aragua, har de i ettertid blitt uskyldig dømt og er blitt busset til Venezuela fra nabolandet.

Noen av dem har snakket med BBC. "Vi har gjennomlevd et helvete", sier de, og fordømmer de umenneskelige forholdene i fengselet og det totale fraværet av grunnleggende menneskerettigheter. "Fengselsdirektøren fortalte oss at den som gikk inn, aldri ville komme ut igjen", sa en av dem, og forklarte hvordan mat ble kastet på gulvet og de ble tvunget til å spise under trange forhold og med hendene rett foran seg. "Som dyr", la han til.

Mandag fordømte Venezuelas riksadvokat, Tarek William Saab, bruken av "systematisk tortur" på Cecot, som han sa inkluderte seksuelle overgrep, daglig mishandling og utdeling av råtten mat til de innsatte.

Saab kunngjorde at Venezuela vil etterforske president Bukele, samt justisminister Gustavo Villatoro og fengselsdirektør Osiris Luna Meza for de påståtte overgrepene.