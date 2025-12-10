Venezuelas Machado i skjul: I sikkerhet, men kan ikke delta på Nobels fredsprisseremoni, sier instituttet

HQ

Den venezuelanske opposisjonslederen María Corina Machado er i god behold, men kommer ikke til å rekke Nobels fredsprisseremoni i Oslo onsdag, opplyser Det Norske Nobelinstitutt. Den 58 år gamle prisvinneren, som har hatt et årelangt innreiseforbud og har levd i skjul i mer enn ett år, var ventet å motta prisen sammen med internasjonale dignitærer, deriblant Norges kongefamilie og latinamerikanske statsoverhoder.

Selv om seremonien vil foregå uten henne, bekreftet instituttet at Machado vil reise til Oslo på et senere tidspunkt. Hennes datter, Ana Corina Sosa Machado, vil være hennes stedfortreder for å motta prisen og holde Nobelforedraget, noe som er standard protokoll når en prisvinner ikke kan være til stede.

Machado, som ble kunngjort som vinner av fredsprisen 2025 i oktober, dedikerte æren delvis til Trump, som har hevdet at han fortjente prisen selv. Hennes sterke kritikk av president Nicolás Maduro og hennes allianse med USAs hardlinere har bidratt til å øke spenningen mellom Caracas og Washington ytterligere.

Bakteppet for prisutdelingen

Bakgrunnen for tildelingen er fortsatt spent. Trump-administrasjonen har nylig gjennomført mer enn 20 militæraksjoner mot mistenkte narkotikahandelsfartøy i Karibia og Stillehavet, aksjoner som menneskerettighetsgrupper og flere regjeringer har fordømt som ulovlige. I mellomtiden sier kilder at Venezuelas væpnede styrker forbereder geriljalignende motstand i tilfelle USA skulle angripe.

Machado ble utestengt fra å stille i Venezuelas presidentvalg i 2024 til tross for at hun vant opposisjonens primærvalg. Internasjonale observatører og opposisjonsgrupper sier at hun også vant den nasjonale avstemningen, med henvisning til detaljerte opptellinger, men valgmyndigheten erklærte Maduro som seierherre. Nobelprisen har blitt et mektig symbol på global anerkjennelse av det de anser som det sanne valgresultatet, og har gjort Machado til et samlingspunkt for Venezuelas demokratiske bevegelse.