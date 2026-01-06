Venezuelas Machado sier hun vil reise hjem og presse på for nyvalg

HQ

Venezuelas fremste opposisjonsleder María Corina Machado har lovet å returnere til landet "så snart som mulig" og presse på for nyvalg etter at president Nicolás Maduro ble tatt til fange av amerikanske styrker.

I sitt første intervju siden helgens aksjon roste Machado USAs president Donald Trump, og kalte raidet et historisk øyeblikk for Venezuela. "Denne overgangen må gå fremover", sa hun, og insisterte på at bevegelsen hennes er klar til å vinne en avgjørende seier i en fri og rettferdig avstemning.

María Corina Machado // Shutterstock

Machado, som flyktet fra Venezuela i forkledning i fjor for å motta Nobels fredspris, sa at opposisjonen allerede hadde vunnet det omstridte valget i 2024 og ville sikre seg overveldende støtte hvis velgerne fikk velge fritt. Trump har imidlertid sagt at Venezuela må stabiliseres før et eventuelt nyvalg kan finne sted.

Maduro erklærte seg mandag ikke skyldig i narkotika- og våpenanklager i en domstol i New York, og fastholder at han fortsatt er Venezuelas legitime president. Tilfanget av Maduro har utløst en global motreaksjon, og kritikere har stilt spørsmål ved lovligheten av USAs operasjon.

I Venezuela er usikkerheten fortsatt stor, ettersom lojale tilhengere av Sosialistpartiet beholder kontrollen og myndighetene slår hardt ned på det de oppfatter som kollaboratører, noe som etterlater landet (og dets fremtidige lederskap) i uvisshet. For mer, sjekk ut de siste nyhetene om Venezuela.