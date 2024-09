Venneforespørsel vender tilbake til Xbox

HQ

Microsoft gjorde mange feil da de lanserte Xbox One i 2013, og de måtte endre mange ting, spesielt når det gjaldt Kinect-kameraet og reglene for hvordan spillene dine kunne brukes. Derfor var det kanskje ikke så mange som reagerte på mindre ting, som for eksempel fjerningen av det etablerte vennesystemet på Xbox Live.

I stedet ble det mulig å følge folk uten å være venner, og det ble vanskeligere å se om noen ønsket å være din venn. Siden den gang har det blitt gjort noen forbedringer, men det er fortsatt ikke like smidig som det en gang var på Xbox 360. Og nå har Microsoft bestemt seg for å snu på flisa.

Via Xbox Wire rapporterer de at de såkalte venneforespørslene gjør comeback:

"Vi er glade for å kunngjøre at venneforespørsler er tilbake! Nå kan du enkelt sende, godta eller slette venneforespørsler, noe som gjør det enklere å komme i kontakt med andre. Venner er nå et toveis, invitasjonsgodkjent forhold, noe som gir deg mer kontroll og fleksibilitet."

Foreløpig gjelder dette bare det såkalte Insider-programmet, men etter at det har blitt testet, tar det vanligvis bare to til tre måneder før funksjonene lanseres live. Forhåpentligvis blir det snart mye enklere å finne venner på nettet å spille med på Xbox.