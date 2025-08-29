Venner og rivaler støtter Lewis Hamilton i Ferrari: - Han er en fighter, sier Russell

HQ

Formel 1 er tilbake i helgen med Nederlands Grand Prix, og mange vil følge med på Lewis Hamilton, som i sitt første løp etter den berømte selvpiskingen sier at han er "helt ubrukelig". Ord som viste seg å være litt kontroversielle blant enkelte, spesielt noen gamle Ferrari-veteraner som Jean Alesi, som ikke likte selvmedlidenhetsholdningen til den syvdobbelte verdensmesteren.

Hamilton, som er en respektert og generelt godt likt figur i sporten, fikk imidlertid støtte fra andre førere, selv om de er rivaler. "Som venn ønsker du ham selvfølgelig det beste, men som rival og konkurrent ønsker du ikke for mye, for vi ønsker å slå dem!", sa Mercedes' George Russell, som sa at Lewis er en fighter og at han er sikker på at han vil fortsette (via F1.com).

I mellomtiden sa Fernando Alonso, som en gang samarbeidet med Hamilton i 2007, da de var lagkamerater, men også rivaler hos McLaren, og kjempet om førertittelen bare for å tape den til Kimi Raikkonen (for Ferrari), at Hamilton "er en utrolig sjåfør, og han vil før eller siden finne ut av å være i toppfart. Han og Ferrari vil alltid være en kombinasjon som du må respektere mye."