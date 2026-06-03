Vennskapskampen mellom DR Kongo og Chile før VM avlyses i Spania på grunn av frykt for ebola

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En vennskapskamp mellom Chile og DR Kongo før fotball-VM skulle finne sted neste uke, den 9. juni, i La Línea de la Concepción, Cádiz, men ordføreren i kommunen sør i Spania, Juan Franco, bestemte seg for å avlyse kampen på grunn av frykt for ebolautbruddet i det afrikanske landet, som offisielt er erklært som en epidemi av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Til radiostasjonen COPE sa Franco at han tok avgjørelsen etter en anbefaling fra helsemyndighetene i regionen Andalusia, og etter å ha sett at dokumentasjonen som arrangørene hadde sendt inn var utilstrekkelig. "Vi snakker om en pandemi, som jeg tror er ganske alvorlig, i Afrika. Jeg tror ikke engang det er utviklet en vaksine mot den ennå, og vi følte at det mest fornuftige var at kampen ikke ble avholdt".

Chile kvalifiserte seg ikke til VM 2026, men det gjorde derimot Den demokratiske republikken Kongo, for andre gang noensinne, etter å ha deltatt i 1974-utgaven av turneringen, da de tapte alle gruppespillkampene. DR Kongo kvalifiserte seg etter å ha slått Jamaica i sluttspillet i mars i fjor.

De kongolesiske spillerne har trent og bodd i Belgia siden før utbruddet startet, så risikoen for at noen av dem skulle bringe med seg viruset er nesten null, men "dokumentasjonen vi har fått, etterlot en viss tvil om hvilke helse- og sikkerhetsgarantier som kunne gis for denne kampen". USA har strenge reiseforbud for alle ikke-amerikanere som har vært i DR Kongo, Uganda eller Sør-Sudan, men spillerne får reise inn i landet og skal spille gruppespillkamper mot Cristiano Ronaldos Portugal, Colombia og Usbekistan, i kamper i Houston, Atlanta (USA), samt Guadalajara (Mexico).