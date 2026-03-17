Vennskapskampene som Spania skal spille neste uke i stedet for den avlyste Finalissima

HQ

Avlysningen av Finalissima mellom Spania og Argentina, som var planlagt 27. mars, betyr at Det kongelige spanske fotballforbundet (RFEF) måtte handle raskt for å organisere nye vennskapskamper i det internasjonale vinduet neste måned, det siste før VM i juni. Det spanske landslaget skal spille to vennskapskamper neste uke, mot Serbia 27. mars og muligens Egypt 31. mars.

Den første kampen blir mot Serbia fredag 27. mars kl. 21:00 CET, 20:00 GMT i Vila-real, samme dag som det var ventet at Spania skulle spille mot verdensmestrene i Qatar, planer som ble endret og til slutt avlyst på grunn av konflikten i Midtøsten.

Den andre kampen er ventet å bli mot Egypt, en vennskapskamp som allerede var planlagt som en del av den nå avlyste "Qatar Football Festival" 30. mars. El País rapporterer at RFEF, Egypt og Qatar er i dialog om å flytte kampen til Spania, og at den vil bli spilt 31. mars.