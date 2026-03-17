Vennskapskampene som Spania skal spille neste uke i stedet for den avlyste Finalissima
Spania skal spille mot Serbia 27. mars og muligens mot Egypt 31. mars.
Avlysningen av Finalissima mellom Spania og Argentina, som var planlagt 27. mars, betyr at Det kongelige spanske fotballforbundet (RFEF) måtte handle raskt for å organisere nye vennskapskamper i det internasjonale vinduet neste måned, det siste før VM i juni. Det spanske landslaget skal spille to vennskapskamper neste uke, mot Serbia 27. mars og muligens Egypt 31. mars.
Den første kampen blir mot Serbia fredag 27. mars kl. 21:00 CET, 20:00 GMT i Vila-real, samme dag som det var ventet at Spania skulle spille mot verdensmestrene i Qatar, planer som ble endret og til slutt avlyst på grunn av konflikten i Midtøsten.
Den andre kampen er ventet å bli mot Egypt, en vennskapskamp som allerede var planlagt som en del av den nå avlyste "Qatar Football Festival" 30. mars. El País rapporterer at RFEF, Egypt og Qatar er i dialog om å flytte kampen til Spania, og at den vil bli spilt 31. mars.