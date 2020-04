Venom 2 blir forsinket en god del og får undertittel

Noen ganger får filmbransjen en idé om å gi en stor Hollywood-film en undertittel, men det er ikke alltid disse gir så mye mening. Vi vet at Venom skal kjempe mot sin nemesis Carnage i den kommende etterfølgeren, som før bare het Venom 2, men produksjonsteamet ønsker å hype denne kampen.

Derfor, som studioet har avslørt via Twitter, har studioet fått en undertittel, samt en forsinket premieredato. Her fremgår det nemlig at filmen kommer til å hete "Venom: Let There Be Carnage", og den ankommer nå den 25. juni 2021, i stedet for den 2. oktober i år.

De har til og med droppet 2-tallet fra tittelen, og går bare for undertittelen. Hva synes du om den?