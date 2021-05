Venom 2-trailer byr på action, humor og Carnage

Du ser på Annonser

Forrige gang vi hørte noe fra Venom: Let There Be Carnage var det en forventet utsettelse til september, men i dag er det gledelig nok bare godt nytt.

For Sony Pictures har gitt oss en nesten tre minutter lang trailer fra Venom: Let There Be Carnage som gjør det ganske klart at filmen vil forsøke å blande mer humor inn i gladvolden og actionsekvensene. Samtidig viser den også hvordan Woddy Harrelson sin Carnage ser ut, og det må være lov å si at både det vesenet og Venom vil kunne skape store ødeleggelser når filmen kommer i september.