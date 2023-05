Venom 3 å starte innspillingen neste måned

HQ

Si hva du vil om Venom filmene, de tjener alltid en båtlast med penger. Selv om fans og kritikere har vært ganske påståelige om de Tom Hardy-ledede symbiotiske filmene, har de to som hittil har kommet til sammen over 1,3 milliarder dollar på billettkontoret, så det er neppe en overraskelse at en annen er på vei.

Men som vi har visst en stund, er dette akkurat tilfelle. Vi vet ikke når Venom 3 vil debutere, eller hva den fulle tittelen vil være ennå, men grunnen til at vi ikke gjør det er fordi filmen foreløpig ikke er i produksjon, selv om dette snart vil endre seg.

Som nevnt på Produksjonsliste, er filmen planlagt å begynne å filme neste måned, 5. juni 2023 for å være nøyaktig. Oppføringen sier at filmingen vil finne sted i London og Los Angeles, men med tanke på at serien har vært basert i San Francisco, ville det være sannsynlig å se noen scener skutt i Bay Area igjen.

Når Venom 3 kommer, kommer du til å gå på kino for å se den?

Photo: IMDb

Photo: IMDb