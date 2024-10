Venom dukker opp på Hot Ones, men takler ikke varmen

HQ

Venom: The Last Dance Den 25. oktober avsluttes Tom Hardys Venom-trilogi. Det har mildt sagt vært en interessant reise å komme så langt, for blant alle Sonys utvidede Spider-Verse-prosjekter har dette vært den eneste virkelige live-action-suksessen.

Før vi får se hele filmen, har det blitt sluppet en ny teaser som viser Venom på det populære internettshowet Hot Ones. Vi er ikke sikre på om vi får en lengre versjon enn det 30-sekunders klippet som ble lagt ut på sosiale medier, men i teaseren ser vi Venom ta på seg den heteste sausen fra showet.

Selv om selvtilliten er på topp, angrer Venom umiddelbart på avgjørelsen sin. Melken slukker ikke ilden i munnen hans, så han tyr til et brannslukningsapparat. Sjekk det ut nedenfor:

