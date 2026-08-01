Venom og « Mary Jane Watson skal være hovedpersoner i to nye Marvel-tegneserieserier denne høsten

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Hvis du har fulgt med på mange av Marvels nyere tegneseriehistorier og hendelser, er du kanskje klar over at den nåværende verten for Venom er Mary Jane Watson. Ja, symbioten har slått seg sammen med Peter Parkers mangeårige partner i den siste serien av tegneserier, men dette samarbeidet vil snart ta slutt, og paret vil gå hver sin vei.

Men det blir ikke slutten på historiene deres, slik det ble bekreftet på San Diego Comic-Con i helgen. Marvel Comics hadde nyheter å dele i form av to nye tegneserieserier som er planlagt til høsten, én for Venom og én for Mary Jane Watson.

Den første vil gjenforene symbioten med Eddie Brock i en serie som igjen bare skal hete Venom. Serien starter 14. oktober, med første utgave på denne datoen, med Charles Soule som forfatter og Davide Paratore som tegner. Når det gjelder handlingssammendraget, kan du forvente følgende.

«De er Venom! Eddie Brock og Venom er gjenforent – og det føles så godt! Etter å ha vært adskilt i årevis er de igjen Venom, og Eddie har ikke tenkt å la denne muligheten gå til spille. Han er fast bestemt på å være den ultimate verten for symbioten og den helten han vet han kan være... og han vil ikke la noen andre superhelter si noe annet!»

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Når det gjelder den sistnevnte, har den fått tittelen «Friendly Neighborhood Mary Jane», og her vil vi se MJ starte sitt eget produksjonsselskap kalt Watson Productions. Serien vil bygge videre på historiene i «Mary Jane: Face It», «Tiger» og «Queen in Black», og vi får se hvordan MJ takler situasjonen når Chameleon truer hennes nye rolle som produsent. Første utgave kommer 4. november, med Ashley Allen som forfatter og Phil Noto som tegner. Synopsis finner du nedenfor.

«Du er nå invitert til den store åpningen av Watson Productions! Med utgangspunkt i «Mary Jane: Face It», «Tiger» og «Queen in Black» kommer et helt nytt eventyr for en av de mest elskede figurene i Spider-Mans verden. Mary Jane Watson – modell, skuespillerinne, heltinne – tar på seg en ny rolle: produsent! Men når Chameleon setter seg fore å sabotere, må Mary Jane bruke alle midler i sitt arsenal – inkludert en topphemmelig gave fra Venom – for å komme ut på topp.»

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