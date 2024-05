Venom: The Last Dance blir den siste filmen i serien

HQ

Triste nyheter for de tre menneskene i verden som likte Venom-filmene, da Sony Pictures har kunngjort at neste del, som er bekreftet å hete The Last Dance, også blir den siste i serien. Filmen kommer høsten 2024 og regisseres av Kelly Marcel, som tidligere har skrevet manus til de to foregående filmene, og selv om dette etter planen skal være slutten for karakteren, vil Sony fortsette å produsere titler som tilhører Spider-Verse. Men uten den elskelige symbioten. Filmens utgivelsesdato er satt til 25. oktober.

Takk, Deadline.