Venom: The Last Dance debuterer med sterk åpningshelg

Mange analytikere avskrev den og antydet at vi ikke skulle forvente oss mye i billettinntektssammenheng for Venom: The Last Dance sin åpningshelg, men filmen har trosset disse forventningene og fått en ganske sterk mottakelse.

Med et budsjett som ryktes å ligge på rundt 110-120 millioner dollar, har den Tom Hardy-ledede filmen allerede håvet inn 180 millioner dollar på det globale billettkontoret (takk, Box Office Mojo), noe som gjør den til årets 21. største film allerede og ser den på krasjkurs mot å gå i null når forventede markedsførings- og reklameavgifter også legges til.

Hvis du ikke strømmet til kinoene i helgen og har vurdert om Venom: The Last Dance er en film for deg, har vi sett filmen og delt våre tanker i en anmeldelse.