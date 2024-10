Venom: The Last Dance forventes å få en dårligere åpningshelg enn Black Adam

HQ

Venom: The Last Dance har straks premiere, men forventningene er tilsynelatende lave, for ifølge Deadline forventes det (basert på billettsalget) at den vil nå en åpning på 65 millioner dollar i USA, noe som er litt lavere enn Black Adams åpningshelg på 67 millioner dollar i 2022.

Dette betyr åpenbart svært dårlige nyheter for Venom, ettersom Black Adam ble ansett som en flopp globalt, og nådde bare 390 millioner dollar i inntekter, sammenlignet med Joker på 1 milliard dollar og den første Venom på 856 millioner dollar.

Hvor ivrig er du på Venom: The Last Dance, og skal du se den denne uken?