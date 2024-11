Venom: The Last Dance har spilt inn over 400 millioner dollar på kino

HQ

Til tross for en treg start med lavere resultater enn forventet, har Venom: The Last Dance fått stadig mer fart. Kombinert med mangel på sterk konkurranse har symbioten klart å holde sin plass på toppen av kinotoppen. Selv om den ennå ikke har klart å matche den første filmens bruttoinntekt på nesten 900 millioner dollar, har Venom: The Last Dance nå passert 400 millioner dollar i billettsalg.

Middelmådige anmeldelser og kritikk fra kritikerne ser ikke ut til å ha påvirket suksessen nevneverdig. Spørsmålet er nå om den kan overgå Venom, som ligger på andreplass: Let There Be Carnage, som omsatte for 500 millioner dollar i billettsalg.

