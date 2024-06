Venom: The Last Dance ødelegger ikonisk replikk i trailer

HQ

Det faktum at Sony Pictures' Venom-filmer ikke akkurat er de høyest rangerte på Metacritic eller Rotten Tomatoes har ikke hindret dem i å gjøre det bra kommersielt, så det skal bli interessant å se hva som skjer i oktober.

For nå har vi endelig fått den første offisielle traileren til Venom: The Last Dance, den tredje og siste gangen Tom Hardy spiller den ikoniske Marvel-karakteren i en frittstående film, og det ser definitivt ut som mer av det vi er vant til med noen brutale slåsskamper og underlig humor.