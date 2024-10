Venom: The Last Dance viser hvordan Tom Hardy kan se ut som James Bond

HQ

Selv om Daniel Craig la Bond-rollen bak seg i 2021 har det fortsatt ikke blitt annonsert noen ny James Bond. Mange gode navn har blitt foreslått; Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba og selvfølgelig Tom Hardy.

I en samtale med The Hollywood Reporter avslørte Venom: The Last Dance-regissør Kelly Marcel at hun la inn et påskeegg i filmen for å vise folk hvordan Hardy som James Bond kunne se ut. "Det har alltid vært disse ryktene om at [Tom] skulle spille James Bond, så jeg kan ha vist hvordan Tom Hardys James Bond kunne se ut," sa hun.

Marcel havnet til og med selv på en ryktet liste over potensielle regissører for den nye Bond-filmen. "Det har aldri vært en kvinnelig Bond-regissør, og når du ser noe sånt, er det selvfølgelig utrolig ydmykende. Så jeg er takknemlig for å bli nevnt sammen med noen av disse strålende, strålende regissørene," la Marcel til.

Tom Hardy har selvfølgelig med Knull å gjøre i denne filmen, en karakter som mange fans har ventet på i lang tid. Via Marcel har det blitt offisielt avslørt at Andy Serkis vil ta på seg rollen.

"Vi elsker alle Andy. Vi visste på Venom 2 at han skulle være denne [Knull] karakteren, hvis vi kunne bringe karakteren inn i denne filmen. Han var den eneste vi spurte, og han var selvfølgelig begeistret og opprømt. Han er en av de beste stemmeskuespillerne som finnes."

Venom: The Last Dance har premiere i morgen, den 25. oktober. Kommer du til å se den?