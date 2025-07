Venus Williams annonserer at hun kommer tilbake til tennis denne uken i Washington DC

HQ

Venus Williams' comeback til profesjonell tennis har blitt utsatt noen ganger, men nå er det sikkert at den amerikanske spilleren, som har vunnet 49 titler i karrieren, sju Grand Slam-turneringer og fem OL-medaljer, kommer tilbake til Washington Open 2025, som finner sted denne uken, 21.-27. juli.

Williams, 45 år gammel, spilte for siste gang i 2024, i Indian Wells. Hun vant sin siste kamp i 2023, men har stort sett vært inaktiv siden 2019, og har falt ut av WTA-rankingen. Hun har fått flere wild card-invitasjoner, blant annet til Indian Wells i år, men "for det meste [tar jeg dem] ikke", sa Venus lattermildt på en pressekonferanse i Washington DC. "Men denne gangen hadde jeg slått ballen. Og selvfølgelig elsker jeg spillet og hardcourt, det er favorittunderlaget mitt, det jeg føler meg komfortabel på. Så alle de forskjellige faktorene".

Venus' tilbakekomst har overrasket mange, og det ville ikke være en spesiell anledning, for hun bekrefter at hun har en plan for å fortsette å spille etter det, selv om hun ikke vil dele den, hun er fokusert på nåtiden. "Mitt personlige mål er å ha det gøy akkurat nå og nyte øyeblikket, og ikke legge for mye press på meg selv. Jeg vet ikke om jeg definerer suksess akkurat nå på noen annen måte enn å tro på meg selv og holde meg til prosessen min" (via WTA). Den to år yngre søsteren Serena la opp i 2022, og vil i år bli tildelt en livstidspris i Spania.