Venus Williams beseiret i første runde, får stående applaus i US Open

Venus Williams forlot US Open i første runde. 45-åringen tapte mot ellevteseedede Kaolina Muchova på to timer, 6-3, 2-6, 6-1, i det som var hennes 25. US Open-deltakelse - og hennes fjerde strake exit i første runde. Williams, som har vunnet sju Grand Slams, gjorde comeback i forrige måned, og vant bare én singelkamp, mot Peyton Stearns i Washington.

Venus Williams debuterte i US Open i 1997, hvor hun nådde finalen, og vant turneringen to ganger i 2000 og 2001. Hun tapte i første runde i 2023, og mange trodde det var hennes siste gang i New York. Men to år senere kom hun tilbake, og til tross for nederlaget var hun fortsatt konkurransedyktig, vant et sett og viste sterk mentalitet.

Williams, som ble diagnostisert med Sjøgrens syndrom i 2010, en uhelbredelig autoimmun sykdom som gir smerter og utmattelse, husket hvor dårlig hun følte seg da hun tapte i US Open i 2020, og hvor mye bedre hun følte seg nå. "Jeg er så takknemlig for å ha fått muligheten til å spille med en bedre følelse, sa hun rørt.

Til tross for nederlaget var publikum i New York naturlig nok begeistret for å se Williams, og de var ikke glade da hun ble slått av Muchova, verdens nummer 13 og semifinalist det året. Etter kampen innrømmet den tsjekkiske spilleren at hun følte seg "stresset", men roste den "utrolige atmosfæren". "Jeg mener, hun er en legende i sporten vår, så jeg forstår det. Det er så fint å spille og dele bane med henne, og jeg er bare glad for at jeg var heldig som vant i dag."