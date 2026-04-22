Venus Williams blir den første tidligere verdensetteren til å tape ti strake singelkamper

Den syvdobbelte Grand Slam-mesteren Venus Williams tapte 6-2, 6-4 for spanjolen Kaitlyn Quevedo, som er nr. 140 i verden, og satte dermed en ny, vanærende rekord: Hun ble den første tidligere verdenseneren som har vunnet ti strake singelkamper i WTA, siden rangeringen startet i 1975.

Williams, 45, er mer enn dobbelt så gammel som Quevedo, 20, og hadde allerede vunnet seks Grand Slams før hun ble født. Quevedo spilte sin første WTA Masters 1000-kamp, kom inn som et wildcard, og kom fra tre game under i det andre settet.

Venus Williams er fortsatt aktiv til tross for mange skader og at hun er ute av topp 500 i single. Hennes siste singlekamp var i juli, da hun slo Peyton Stearns i US Open, men hun fortsetter å motta invitasjoner til store turneringer, blant annet US Open og Australian Open, noe som gjør henne til den spilleren med flest deltakelser i majorturneringer, 95 med Australian Open i januar i fjor (også den eldste, med sine 45 år).