Venus Williams er den eldste spilleren som har deltatt i Australian Open, men taper i første runde

Venus Williams skrev søndag historie ved å bli den eldste kvinnen som har deltatt i en singlekamp i hovedturneringen i Australian Open. Hun klarte imidlertid ikke å vinne kampen, og tapte 6-7, 6-3, 6-4 for den 24 år gamle serberen Olga Danilovic, og er dermed ute av turneringen i første runde. Williams er 45 år gammel, og var nær ved å slå rekorden til Kimijo Date-Krumm, som var 42 år da hun vant sin førsterundekamp i Australian Open i 2013.

Williams vant sist en Grand Slam-kamp i 2021, en førsterundekamp i Wimbledon, og har spilt sporadisk de siste årene og fått wild card, ettersom hun for øyeblikket er rangert som nummer 576 i verden.

"Hun spilte en flott kamp. Hun hadde også litt flaks. Sånn er bare sporten. Det er slik det fungerer noen ganger", sa Williams, som fortsatt benytter enhver anledning hun får til å spille og motta kjærligheten fra publikum, som er glade for å se en av tidenes største spillere fortsatt være aktiv.