Venus Williams får wildcard til Australian Open, den eldste kvinnelige spilleren i Grand Slam-turneringen

2026 er året for comebacket til Venus Williams (45), vinneren av syv Grand Slam-turneringer, som var inaktiv i et år, spilte bare to kamper i 2024 og vant for siste gang i 2023. Williams kom tilbake i aksjon ved å motta en wildcard-invitasjon til Indian Wells, og vant til slutt en singelkamp i Washington Open i august. Senere tapte hun i første runde i US Open.

Det har blitt kunngjort at Venus Williams, som er rangert som nummer 148 i verden, har fått et wildcard til Australian Open 2026, og at hun har takket ja til det, noe som gjør henne til den eldste kvinnelige spilleren som har deltatt i den australske Grand Slam-turneringen i en alder av 45 år, og hun overgår Kimiki Date, som var 44 år i 2015.

Sist hun deltok i Australian Open var i 2021, da hun tapte i andre runde mot Sara Errani.

"Jeg er glad for å være tilbake i Australia og ser frem til å konkurrere i løpet av sommeren. Jeg har hatt så mange utrolige minner der, og jeg er takknemlig for muligheten til å komme tilbake til et sted som har betydd så mye for karrieren min", sier Williams i en uttalelse.

Venus Williams vant aldri Australian Open, men nådde finalen to ganger i 2003 og 2017, hennes eldste Grand Slam-finaleopptreden. Hennes syv Grand Slam-seire var fem i Wimbledon og to i US Open mellom 2000 og 2008.

Før Australian Open skal Venus Williams delta i en annen turnering i Australia, Hobart International, sammen med Emma Raducanu, også hun med wildcard. Gleder du deg til tennissesongen 2026?