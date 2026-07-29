Venus Williams har ikke vunnet en enskamp i tennis på et helt år: tapsserien er nå oppe i 12

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Venus Williams røk ut i første runde igjen, 6-3, 6-3 mot Anastasia Potapova ved Washington Open, og har nå utvidet tapsserien i singelkamper til 12. Hun spiller fortsatt i store turneringer hovedsakelig takket være wildcards, noe som forventes spesielt under den amerikanske turneringsrunden denne sommeren (hun er nå rangert som nr. 664 i verden).

46-åringen har slitt med skader og falt på WTA-rangeringen siden sitt siste store år, 2017, da hun nådde to Grand Slam-finaler og kom tilbake blant de fem beste for siste gang. I april i fjor, under Madrid Open 2026, tapte hun mot Kaitlin Quevedo og ble den første tidligere verdensener som tapte 10 singelkamper på rad.

Den serien strekker seg nå til 12 singelkamper uten seier (9 av dem i 2026) og har vart i over et år, siden hun slo Peyton Sterns i 32-delsfinalen i Washington Open (hun tapte i 16-delsfinalen mot Magdalena Frech). Vil hun legge til enda et nederlag under Canadian Open i Toronto neste uke?