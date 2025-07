Venus Williams' siste seier i en alder av 45 år er imponerende, men slår likevel ikke rekorden

HQ

Venus Williams ' tilbakekomst til WTA-turneringen har stått i sentrum for oppmerksomheten under Washington Open, og så langt har det vært en suksess: Hun vant doublekampen mot Halley Baptiste og singelkampen i første runde med 6-3, 6-3 mot Peyton Stearns.

Seieren (hennes første singelkamp på 16 måneder, siden mars 2024, og hennes første seier siden 2023) gjør Williams til den eldste spilleren som har vunnet en singelkamp i WTA-turneringen siden Martina Navratilova, som vant i en alder av 47 år i 2004. Det er fortsatt en vei å gå før den rekorden er tatt igjen, men det fornekter ikke hvor imponerende rekorden var. Det er 31 år siden Venus Williams vant sin første singlekamp på WTA-touren i 1994, 14 år gammel. Hennes rival i dag, Stearns, er bare 23 år.

"Jeg er ikke her for noen andre enn meg selv. Jeg har ingenting å bevise. Null. Null", sa Venus. "Jeg er her for min egen skyld, fordi jeg vil være her. Og å bevise at noen tar feil eller tenke på noen har aldri gitt meg en seier og har aldri gitt meg et tap."