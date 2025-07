Venus Williams tapte i Washington, men vi trenger ikke vente 18 måneder til hun kommer tilbake

HQ

Venus Williams' løp i Washington Open er over. 45-åringen tok to seire, en i single mot Peyton Stearns (23) og en i double med Halley Baptiste. Hun tapte imidlertid kvartfinalen i double, og falt i åttendedelsfinalen i singel mot den 27 år gamle polske spilleren Magdalena Frech, som er nummer 24 i verden: 6-2, 6-2.

Williams innrømmet at det var "ikke det resultatet jeg ønsket, men jeg fikk spilt mange kamper, noe som definitivt var et pluss. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Jeg gikk dessverre tom for krefter i dag... jeg er lei for at jeg ikke kom til kort. Men jeg vet at jeg kan spille bedre, og jeg vet at jeg kommer til å spille bedre."

Og selv om Williams har spilt mindre enn sporadisk de siste par årene (hun ble strøket fra verdensrankingen da hun tilbrakte mer enn 12 måneder (18 måneder) uten å spille på WTA-touren), har hun fått en wild card-invitasjon til Cincinnati Open, som spilles 5.-18. august 2025, og hun bekreftet at hun kommer til å være der.

Williams benyttet faktisk sjansen til å kunngjøre at hun var forlovet med den italienske skuespilleren Andrea Preti, en nyhet som gledet fansen. "Forloveden min er her, og han oppmuntret meg virkelig til å fortsette å spille", sa hun. "Han oppmuntret meg til å komme meg gjennom dette, og det er fantastisk å være her. Han har aldri sett meg spille."