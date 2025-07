Venus Williams triumferer i sin retur til profftennis, men hennes største utfordring kommer i kveld

HQ

Venus Williams gjorde overraskende comeback i konkurransetennis denne uken, i Mubadala Citi DC Open (Washington Open). Og hennes første kamp siden mars 2024 (hvor hun tapte i første runde i Miami Open) ble hennes første seier siden august 2023, i Cincinnati Open. Det var i doublekategorien, sammen med amerikanske Hailey Baptiste, som slo kanadiske Eugenie Bouchard og Clervie Ngounoue med 6-3, 6-1.

Williams, 45, som falt ut av WTA-rankingen, var nesten dobbelt så gammel som sin partner, 23 år gamle Baptiste, verdens nr. 50, og spøkte: "Jeg tror jeg kunne se fra første poeng at vi kom til å bli et godt lag. Vi skulle bare ha begynt å spille tidligere, for mange år siden, ikke sant? Jeg tror Serena bare var i veien".

Selv om paret begynte å tape 3-1, klarte de å snu kampen fullstendig og endte opp med å vinne komfortabelt. Venus Williams, som har vunnet 14 titler i double med søsteren Serena, sa at hun var stolt over å se tre afroamerikanere på banen. "Det er fantastisk at afroamerikanske jenter nå vet at de kan spille tennis, at det er et alternativ, en mulighet for dem til å være der ute på banen i en eller annen kapasitet".

Venus' singeldebut blir i dag tirsdag (faktisk onsdag 23. juli, kl. 00:30 BST, 1:30 CEST) mot 23 år gamle Peyton Stearns, som er nummer 35 i verden.