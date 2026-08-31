Venus Williams utvider sin tapsserie til 15 singelkamper i en kamp som startet kl. 00:13

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Venus Williams fikk nok en gang et wildcard til US Open, men 46-åringen og vinneren av syv Grand Slam-titler (vinner av US Open i 2000 og 2001) har tapt igjen i første runde, denne gangen mot 2020-mesteren i Australian Open, Sofia Kenin, tidligere verdensnummer 4 (for tiden nr. 110), med 6-3, 7-6 (9-7). Kampen startet ekstremt sent, kl. 00:13, etter at Novak Djokovics fem-sett-tap mot Mariano Navone var avsluttet.

Til tross for at Williams nærmer seg et comeback, har hun nå tapt sin 15. singelkamp på rad – en tapsserie som strekker seg over et år, helt siden hun beseiret Peyton Sterns i 32-delsfinalen i Washington Open i juli 2025.

Williams og Kenin spilte for knapt 1 000 tilskuere på tribunen, og Williams klaget over tidspunktet: «Jeg kjenner rett og slett ikke til noen annen idrett der man må starte så sent. Jeg mener definitivt at det er rom for forbedring der. Jeg presset meg selv hele tiden for å prøve å finne mitt beste tennis og finne rytmen min. Det er ikke lett å gjøre i første runde. Det er ikke lett å gjøre det klokka 01.00 eller 02.00 om natten», sa Williams (via BBC).