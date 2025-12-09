Verdant er en oppveksthistorie som utspiller seg i det postapokalyptiske Tyskland på 1980-tallet.

Indie-fans har blitt absolutt behandlet med en hel rekke nydelige kommende prosjekter som en del av Wholesome Snack Showcase, og et annet eksempel på at nettopp dette er tilfelle kommer fra utvikleren Tiny Roar, da studioet delte en titt på det nylig avslørte Verdant.

Dette spillet regnes som en "coming of age story" som utspiller seg i det postapokalyptiske 1980-tallets Tyskland, og følger en ung, uredd oppdagelsesreisende som legger ut på en oppdagelsesreise gjennom dette livlige og frodige landet, som er proppfullt av mysterier. Premisset er å utforske verden og finne ut hvordan den har forandret seg, og hvordan du kan påvirke dens fremtid.

Siden kunngjøringen nettopp har skjedd, har vi ennå ikke en utgivelsesdato å dele, men det har blitt avslørt at når lanseringen kommer, vil spillet komme på PC via Steam.