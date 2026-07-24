Verden er blitt satt i en elendig tilstand av Korra i traileren til Avatar: Seven Havens

Den nye traileren for den nyeste Avatar-serien er her. « Avatar: Seven Havens tar til lenge etter hendelsene i «The Legend of Korra» og følger den nye Avataren, en ung jordbender som oppdager at hun har en for lengst savnet tvilling. Sammen må de bevise at Avataren er menneskehetens frelser, ikke dens ødelegger.

I traileren ser vi at en verden som en gang hadde blikket rettet mot fremskritt, har blitt kastet tilbake til en tidligere tidsalder. Mye av skylden legges på den forrige Avataren, Korra, men hennes korte gjesteopptreden i traileren får meg til å lure på om hun virkelig er så ansvarlig for ødeleggelsen av verden som serien først gir inntrykk av.

Siden forbindelsene mellom de tidligere Avatarene og Korra ble brutt i «The Legend of Korra», har den nye Avataren Pavi bare Korra å snakke med. Det blir en interessant dynamikk, og vi får se hvordan verden kan gjenopprettes til sin tidligere storhet når « Avatar: Seven Havens har premiere 9. oktober.