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Kampen mellom Argentina og Kapp Verde så ut til å bli den mest ensidige kampen i 32-delsfinalen i VM. Den endte nesten med straffesparkkonkurranse! Alt så ut til å gå etter planen i begynnelsen, etter at et dominerende Argentina nektet Kapp Verde enhver sjanse, og Messi scoret sitt syvende VM-mål relativt tidlig, i det 30. minutt.

Men Kapp Verde fikk stadig mer selvtillit, og et mål av Deroy Duarte i andre omgang sendte kampen inn i ekstraomgang. Lautaro Martínez ga umiddelbart Argentina ledelsen igjen, men et utrolig mål av Sidny Lopes Cabral – et av turneringens beste så langt – utlignet til 2–2.

Med bare ti minutter igjen før en potensiell historisk straffesparkkonkurranse, tok Messi et hjørnespark, og Romeros hodestøt traff Diney Borges, noe som ble regnet som et selvmål. Og Kapp Verdes drøm var over.

Likevel, mens Argentina med rette feirer kvalifiseringen i en fase som ikke har vært lett for de fleste lagene (bare Spania, Frankrike, Mexico, Sveits og USA vant med mer enn ett måls margin), sørger verden over Kapp Verdes utslagning, men feirer bragden til det minste landet noensinne i et VM (med en befolkning på under 525 000 innbyggere): de fleste argentinske spillerne var verdt mer på transfermarkedet enn hele den kapverdiske troppen.

Ordet «historisk» har blitt brukt mye: Kapp Verde hadde allerede spilt uavgjort mot Uruguay og Spania (og de ville ha spilt uavgjort mot Argentina hvis det ikke hadde vært en utslags kamp). Selv om Argentina vant kampen, vant Kapp Verde hjertene til millioner av fotballfans over hele verden, og denne kampen, og hele deres turnering, vil bli husket i lang tid fremover i VM-historiebøkene.

«Det spiller egentlig ingen rolle lenger hvem som vinner, VM i 2026 vil for alltid i mine øyne være Kapp Verdes år», sa denne supporteren, og ga uttrykk for følelsene til tusenvis av supportere.