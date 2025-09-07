Verdens beste ninjaspill: Del 1

HQ

Da jeg vokste opp på 80-tallet, var ninjaer det kuleste som fantes. Vi lagde våre egne kastestjerner (som de het på den tiden), lagde karatestokker (som den gang het nunchakus) i sløydtimene, sydde ninjahatter og så alle ninjafilmer vi kunne få tak i. Vi hadde også GI Joe -gigantene Snake Eyes og Storm Shadow, og mot slutten av tiåret dukket Teenage Mutant Ninja Turtles opp.

Selv i dag fortsetter ninjaer å gjøre meg i urimelig godt humør. Hver gang det dukker opp et ninjaspill i redaksjonen, kan du være sikker på at jeg kaster meg vilt og frenetisk over det, og jeg kjøper gjerne samleutgaver og moderne ninjaspill til Mega Drive og andre plattformer via Kickstarter. Etter å ha spilt gjennom det utmerkede Shinobi: Art of Vengeance og det ikke fullt så utmerkede Ninja Gaiden: Ragebound, har jeg nå bestemt meg for å kåre verdens beste ninjaspill.

Jeg tenkte på å lage en topp 10, men innså raskt at det ville være helt umulig fordi det finnes altfor mange gode. Derfor måtte det bli en topp 20 i to deler, noe som også var en tøff utfordring der mye måtte kuttes.

Hva som er et ninjaspill kan diskuteres. Hvis det er nok at det er en ninja i det, så vil spill som Double Dragon III: The Sacred Stones og Street Fighter 6 kvalifisere, så jeg krever at minst én hovedperson er en fullverdig ninja som også beskrives som ninja.

Så ... med det sagt, her er verdens beste ninjaspill, plass 20-11.

20. Ninja Blade (Xbox 360 - 2009)

Dette er sannsynligvis det mest kontroversielle valget på listen, og mange husker kanskje ikke engang FromSoftwares Xbox-eksklusive tittel. Men det skilte seg virkelig ut fra mengden med sin ekstremt filmatiske og Quick Time Event-fylte presentasjon på den tiden, og leverte et skikkelig kult ninjaeventyr. Siden det var ganske kort, ble det aldri kjedelig. Dessverre er det vanskelig å få glede av det i dag, siden det ikke er bakoverkompatibelt, så din eneste sjanse er å finne en plate, men hvis du har muligheten, så gjør det, selv om noen vil prøve å overbevise deg om noe annet.

19. Blue Shadow (NES - 1990)

På slutten av 1980-tallet hadde europeiske politikere funnet ut hvordan de skulle få bukt med alle tidens store problemer, nemlig ved å sensurere ordet "ninja" i et forsøk på å definere begrepet plakatpolitikk på en tydelig måte. Ninja Turtles ble omdøpt til Hero Turtles, Ninja Gaiden ble omdøpt til Shadow Warriors, og Shadow of the Ninja ble til Blue Shadow. Om dette virkelig gjorde verden bedre, er uklart, men det som er sikkert, er at sistnevnte ble en stor hit og ga en perfekt tolkning av hva en ekte spillninja skulle være.

18. Shinobi (Master System - 1987)

8-bit og Europa er i utgangspunktet synonymt med NES, men faktum er at Segas fantastiske Master System var enda kraftigere og bød på herlig arkadeaction og mer voksenunderholdning enn vi fant i det barnevennlige Nintendo. Et perfekt eksempel på dette er Shinobi, et vanvittig kult ninjaeventyr med datidens råeste bonusnivåer. Jeg hadde aldri en Master System selv, så jeg bodde praktisk talt på den lokale videospillbørsen og spilte dette spillet så mye jeg bare kunne.

17. Shadow Tactics: Aiko's Choice (PC - 2021)

I stedet for å basere seg på reflekser og hack-and-slash som andre ninja-titler, er Shadow Tactics: Aiko's Choice er basert på planlegging, tålmodighet og smart posisjonering. Hvert oppdrag i denne frittstående utvidelsen fungerer som et puslespill der du må spille den usynlige skyggen for å eliminere fiender på en tilfredsstillende måte. Jeg hadde svært lave forventninger til dette spillet, men det står igjen som en av de friskeste ninjaopplevelsene jeg har hatt.

16. Ninja Saviours: Return of the Warriors (PS4, Switch - 2019)

Jeg kunne selvfølgelig like gjerne ha tatt med det originale Super Nintendo -spillet fra 1995, men siden denne nyinnspillingen finnes og forbedrer alle aspekter ved originalen, er det selvsagt dette spillet jeg velger å ta med på listen. Det kombinerer klassisk arkadeaction med kybernetiske ninjakrigere og tidstypisk rå sjarm. Det er et godt eksempel på hvordan et beat 'em up kan føles både nostalgisk og friskt på samme tid, og det er definitivt noe du må gi en sjanse hvis du liker piksler og å slå folk i ansiktet.

15. Shinobi: Art of Vengeance (PC, PS5, Switch, Xbox Series X/S - 2025)

Du bør egentlig aldri ha forventninger til spill, i hvert fall ikke de store. Det er som regel den sikreste måten å bli skuffet på. Men til tross for det klarte Lizardcube og Sega å overraske meg positivt med et virkelig mektig Metroidvania-eventyr som fikk meg til å fortsette å spille etter at anmeldelsen var skrevet for å finne alle hemmelighetene. Det finnes flere virkelig gode spill i Shinobi -serien, og heldigvis levde dette fullt ut opp til den stolte arven.

14. Mystical Ninja 2 Starring Goemon (Nintendo 64 - 1999)

Ninjaspill trenger ikke å være mørke historier med voksne mennesker i pyjamas som enten sniker eller hacker seg gjennom. I stedet for mørke skygger og blodige attentater bød Konamis perle Mystical Ninja 2 Starring Goemon på fargerik humor, bisarre fiender og en lystig eventyrtone. Goemon og hans følgesvenner kombinerte action med plattformelementer i et episk og variert eventyr som fremstår som et av de mest originale ninjaspillene noensinne.

13. Ninja Gaiden II (Xbox 360 - 2008)

Etter det absolutt mesterlige, utrolig stilige og helt enestående Ninja Gaiden Black, ble Ninja Gaiden II utgitt for Xbox 360. Det gikk rykter om problemer rundt skaperen Tomonobu Itagaki, noe som kan ha hatt en negativ innvirkning på utviklingen, men da det endelig kom, var det en knockout av sällan skådede slag. Det var fullpakket med action, vold og animasjoner av et slag spillverdenen aldri hadde sett før. I likhet med Ninja Gaiden ble det senere utgitt en Sigma -versjon som la til noe nytt innhold, men som var merkbart dårligere når det gjaldt spillbarhet og andre aspekter, og heller ikke Ninja Gaiden 2 Black, som ble utgitt tidligere i år, klarte å forbedre originalen i tilstrekkelig grad. Til syvende og sist er Ninja Gaiden II den ultimate versjonen og verdens trettende beste ninjaspill.

12. Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Super Nintendo - 1991)

Denne rangeringen vil nok få noen av dere til å gå i taket. Dette er vel skilpaddenes beste digitale øyeblikk noensinne? Ja, det er det. Eller rettere sagt ... det var det ... frem til 2022 (og det gir deg en pekepinn om et spill som kan dukke opp på topp 10). Å kjempe seg gjennom varierte miljøer, kjempe i episke bosskamper og slenge fotsoldater mot kameraet vil aldri, aldri ikke være morsomt. Et mesterverk.

11. Tenchu: Wrath of Heaven (PS2 - 2003)

Det var mer enn ett spill i Tenchu -serien som var i ferd med å snike seg inn på listen. Faktisk var det et Tenchu -spill som jeg endte opp med å fjerne fra listen for å få plass til alle de 20 spillene (Tenchu: Stealth Assassins, så betrakt det som en uoffisiell 21. plass). Men Wrath of Heaven er det beste i serien, og det å snike seg over hustak i nattemørket, gjemme seg i skyggene og vente på det perfekte øyeblikket for et ninjaangrep gir en intensitet som få actionspill kan matche, til tross for stealth-elementet. Det var også et av de første spillene som for alvor satte stealth i sentrum av ninjasjangeren, komplett med en tydelig atmosfære av føydalt Japan blandet med mørk mystikk.