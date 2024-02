Verdens dyreste CS-hud kan bli din for 2 millioner dollar

HQ

Verdens dyreste og sannsynligvis mest eksklusive CS-skin er nå til salgs, en Factory New AK-47 Case Hardened StatTrak med mønsternummer 661. Eieren som kom i besittelse av den så sent som i forrige uke, har kunngjort at det allerede foreligger et bud på 1 million dollar, noe som i seg selv vil gjøre det til den største skinnsalget noensinne.

Den forespurte utkjøpsprisen for dem som vil slå til nå og få et lite stykke unik spillhistorie, er imidlertid det dobbelte - 2 millioner dollar. En handel som selgeren håper å få gjennomført ved hjelp av de berømte skin-samlerne zipeL og roflm0nster. I annonsen beskrives skinnet som verdens ubestridt beste og mest prestisjefylte å eie.

Har du lyst på det?