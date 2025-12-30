Verdens eldste katt feirer 30-årsdag

HQ

Jeg får alltid et lite hjerteanfall når jeg ser at et av verdens eldste dyr skaper overskrifter. Men her er det ingen grunn til bekymring, for Flossie - verdens eldste nålevende katt - har offisielt feiret sin 30-årsdag.

Ifølge Guinness World Records har Flossie fortsatt en vei å gå før hun blir verdens eldste registrerte katt, ettersom den rekorden innehas av Creme Puff fra Austin, Texas, som ble 38 år gammel.

Likevel ser det ut til at Flossie fortsatt har en god del liv igjen i seg. Den London-baserte katten elsker fortsatt å stå opp tidlig, få litt mat fra menneskene sine og deretter slappe av med en lang lur. Hun leker fortsatt med leker til tross for alderen, noe som viser at man aldri blir for gammel til å ha det litt gøy. Måtte Flossie leve evig.

