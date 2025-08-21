Verdens eldste nålevende person feirer 116-årsdagen "i sitt eget tempo"

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Ethel Caterham, anerkjent som den eldste nålevende personen, har feiret nok en milepæl omgitt av sine nærmeste på et pleiehjem i Surrey. En 116-årsdag "i sitt eget tempo", som det heter på sykehjemmet der hun bor (via CBS).

Hun ble født før første verdenskrig, og er kjent for sin filosofi om "aldri å krangle med noen". Hun har gjennomlevd mer enn et århundre med forandringer og husker fortsatt øyeblikk av uavhengighet, som å kjøre bil til hun var nesten hundre år og å overleve en alvorlig sykdom.

Selv om hun ikke lenger gir intervjuer, uttrykte familien hennes takknemlighet for velviljen, og bemerket at hun foretrakk en privat dag i sitt eget tempo. I årenes løp har hun overlevd nære familiemedlemmer, men hun setter likevel pris på samværet med barnebarna og oldebarna.