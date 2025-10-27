Verdens eldste president sikrer seg en ny periode i Kamerun-valget, men opposisjonen avviser resultatet Paul Biya, verdens eldste president med sine 92 år, forlenger sitt 43 år lange grep om makten.

Vi har nettopp fått nyheten om at Kameruns mangeårige president har blitt erklært som vinner av en ny periode, og at han dermed forlenger sitt tiår lange styre, mens uroen ulmer i landet. Opposisjonen har imidlertid avvist det offisielle resultatet, og rapporterer om væpnede sammenstøt i nærheten av hovedutfordrerens bolig og advarer om eskalerende protester. Spenningen har allerede spredd seg til større byer, der sikkerhetsstyrker har konfrontert demonstranter de siste dagene, og mange frykter at situasjonen kan destabilisere landet ytterligere. Veteranpresidenten, som har formet landets politikk i over fire tiår, står nå overfor en dypt splittet befolkning.