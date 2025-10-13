Verdens eldste president sikter mot en ny periode i det historiske valget i Kamerun

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Kamerun har begynt å telle stemmesedler etter et anspent presidentvalg der veteranleder Paul Biya, verdens eldste president med sine 92 år, forventes å forlenge sitt 43 år lange grep om makten til tross for en energisk opposisjon som presser på for forandring. Opposisjonelle, anført av den tidligere regjeringstalsmannen Issa Tchiroma, samlet store folkemengder som krevde forandring, men analytikere spår at den mangeårige presidenten sannsynligvis vil beholde kontrollen takket være sin sterke innflytelse over statlige institusjoner og en fragmentert opposisjon. Selv om de offisielle resultatene ventes å foreligge i løpet av de kommende ukene, understreker valget de vedvarende splittelsene og det varige grepet til en leder som har formet landet i over fire tiår. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!