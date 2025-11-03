Verdens første hvite iberiske gaupe fanget på kamera: "Det hvite spøkelset i middelhavsskogen"

HQ

En amatørfotograf i Sør-Spania har tatt fantastiske bilder av en sjelden hvit iberisk gaupe, noe som har fått forskere til å undersøke om miljøfaktorer kan ha påvirket den uvanlige pelsen hennes.

Ángel Hidalgo, som oppdaget gaupa i nærheten av Jaén, beskrev dyret på sosiale medier som "det hvite spøkelset i middelhavsskogen." Hidalgo fikk først øye på gaupa i en kamerafelle, men brukte flere uker på å spore den før han til slutt fotograferte den i morgensolen etter en regnfull natt. "Da jeg så en "hvit iberisk gaupe" for første gang, med sin snøhvite vinterpels og gjennomtrengende øyne, ble jeg helt lamslått", sier han.

En hunngaupe med en unik historie

Forskerne identifiserte raskt dyret som en hunngaupe ved navn Satureja, født i 2021. Pelsen hennes hadde opprinnelig normale brune og svarte flekker, men pigmenteringen endret seg over tid. Javier Salcedo, koordinator for LIFE Lynx-Connect-prosjektet, sier at forandringen verken er albinisme eller leucisme, og at den kan være knyttet til miljøeksponering.

Saturejas uvanlige farge har ikke påvirket atferden hennes. Hun fortsetter å jakte som normalt og har fått flere kull. Forskerne har sett et lignende tilfelle i regionen, muligens hos en slektning, der pelsen skiftet fra brun til hvit og tilbake igjen, noe som tyder på en potensiell overfølsomhet overfor miljøfaktorer.

De regionale myndighetene i Andalusia planlegger å innfange Satureja en kort stund for å ta prøver og undersøke årsaken til den hvite pelsen.

Observasjonen er en påminnelse om den iberiske gaupens bemerkelsesverdige bedring. Arten var en gang på randen av utryddelse, men bevaringsarbeidet i Spania og Portugal har hjulpet den på fote igjen, og den ble omklassifisert fra "truet" til "sårbar" på IUCNs rødliste i fjor, en sjelden suksesshistorie innen bevaring.