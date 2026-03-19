Verdens første kvantebatteri lades ved hjelp av motsatt logikk av et tradisjonelt batteri

Kvantebatteri er ikke bare sci-fi lenger. Australske forskere har avduket den første fungerende prototypen av et kvantebatteri som kan lade, lagre og utlade energi. Studien "Superextensive electrical power from a quantum battery" er ganske omfattende og teknisk, og kan leses her. The Guardian og Tekniikan Maailma har rapportert om emnet.

I motsetning til tradisjonelle batterier, som er avhengige av kjemiske reaksjoner, kan kvantebatterier i teorien gi betydelig mer effektiv og raskere lading enn tradisjonelle batterier.

Denne nye prototypen er den første som implementerer hele batteriets driftssyklus: lading, energilagring og utladning. Det viktigste funnet i denne studien er knyttet til kvantebatterienes eksepsjonelle skalerbarhet. I motsetning til tradisjonelle batterier, der høyere kapasitet betyr lengre ladetid, har kvantebatterier motsatt effekt. Når flere kvanteceller legges til i systemet, går ladingen raskere. Den nåværende prototypen er imidlertid fortsatt svært langt fra praktisk bruk.

Så hva har fremtiden i vente? Den nesten øyeblikkelige ladingen av kvantebatterier kan i fremtiden være til nytte for kvantecomputere, der energitilførselen må implementeres presist og effektivt. Teknologien kan også muliggjøre trådløs energioverføring over lange avstander, noe som kan være nyttig for for eksempel droner som kan lades under flyging, eller kjøretøy som kan lades mens de er mobile.

Dessverre ser det ut til at teknologien fortsatt er langt unna å være klar for bruksområder som elbiler.