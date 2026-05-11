Verdens forsvarsbudsjetter når nye høyder mens utgiftsøkningen fortsetter

Verden fortsetter å bruke enorme summer på militære styrker og utstyr, og nådde nye rekordnivåer i 2025. Det viser tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som har funnet ut at de globale forsvarsutgiftene i fjor beløp seg til 2 887 billioner dollar.

Denne trenden har vedvart i over ti år, med stadig økende utgifter, og rapporten viser også at de fem største landene (USA, Kina, Russland, Tyskland og India) til sammen står for nesten 60 prosent av verdens totale forsvarsutgifter.

India beholdt sin posisjon som verdens femte største militærutgiver etter at landets forsvarsbudsjett økte med 8,9 prosent til 92,1 milliarder dollar i løpet av året. Ifølge SIPRI er økningen blant annet knyttet til de fortsatte spenningene og konfliktene med Pakistan i fjor.

USA ligger fortsatt på topp når det gjelder militærutgifter, med totalt 954 milliarder dollar, til tross for en nedgang sammenlignet med året før. Rapporten viser også at Europas forsvarsutgifter økte kraftig i fjor, noe som i stor grad skyldes spenninger og Russlands pågående angrepskrig i Ukraina.