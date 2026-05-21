Verdens helseorganisasjon tror det kan ta ni måneder før en vaksine mot den siste ebolastammen er klar

Selv om Verdens helseorganisasjon (WHO) ikke anser det siste utbruddet av en ebolastamme i Den demokratiske republikken Kongo for å ha pandemistatus, i hvert fall ikke ennå, sprer sykdommen seg, og det er en økning i antall døde og rapporterte tilfeller. De siste dataene viser at 139 mennesker allerede har dødd av ebola, og over 600 tilfeller er bekreftet, og mens de relevante organisasjonene og myndighetene sporer sykdommen og forsøker å spore opp dem som kan være smittebærere og spre ebola, har situasjonen allerede ført til at sykdommen har spredt seg til nabolandene, nærmere bestemt Uganda.

I den forbindelse har WHO nå delt mer informasjon om saken og uttalt at vi ikke bør håpe på at en vaksine snart skal komme og løse problemet. Ifølge WHOs data forventer de at det vil ta opptil ni måneder å lage en vaksine, og at vi må forvente at dødstallene vil fortsette å stige og at antallet rapporterte tilfeller vil øke i månedene som kommer.

I følge BBC News har WHO-sjef Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sagt følgende: "WHO vurderer risikoen for epidemien som høy på nasjonalt og regionalt nivå og lav på globalt nivå."

Flere land begynner nå å forberede hjelp til DR Kongo og Uganda for å bidra til å bekjempe spredningen av ebola, samtidig som det er innført innreiseforbud til enkelte land, inkludert USA, men ikke for fotball-VM-spillerne fra DR Kongo.