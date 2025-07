Verdens høyeste berg-og-dal-bane begynner testingen

HQ

Da Falcon's Flight først ble avduket i 2019, var det en del skeptikere blant berg-og-dal-bane-fans som mente at attraksjonen i Qiddiya ikke ville kunne innfri forventningene. Men nylig rapporterte vi at den var ferdig bygget, og nå ser det ut til at den skal testes.

I en video lagt ut av Coasters and Brews på Twitter/X, ser vi en gjengivelse av berg- og dalbanen som tar av, med bildeteksten om at testene av verdens største berg- og dalbane har begynt. Planen er fortsatt at folk skal ri i Falcon's Flight i 2025, noe som gjør Six Flags Qiddiya City til et must-besøksmål for die-hard berg-og-dal-bane fans.

Falcon's Flight har en bane på hele 4250 meter, hvorav 163 meter er airtime-bakken. Med en høyde på 195 meter vil denne berg-og-dal-banen garantert tiltrekke seg fornøyelsesparkentusiaster når tiden er inne for å avduke den på ordentlig. Inntil da kan vi bare forestille oss selv i setene i berg-og-dal-banen etter hvert som testvideoene fortsetter å komme ut.

Dette er en annonse: