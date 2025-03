Verdens høyeste berg- og dalbane blir ødelagt i dag, og du kan se det live

HQ

Kingda Ka, det som tidligere var verdens høyeste berg- og dalbane, vil bli ødelagt i dag, i løpet av noen timer. Den 139 meter høye kolossen ble åpnet i mai 2005, men ble stengt i fjor av parken Six Flags Great Adventure i New Jersey, USA. Det antas at vedlikeholdskostnadene var for høye, og at det var bedre å rive den og bygge noe nytt.

De siste månedene har de nedre delene av sporene blitt fjernet. Men den gigantiske topphatten er for stor til å kunne rives ned med kraner, så den vil bli revet med en serie "raske eksplosjoner". Berg-og-dal-bane-fans har ventet på denne dagen, som ble utsatt flere ganger denne måneden på grunn av værforholdene, men tiden er satt, og Kingda Ka vil bli sprengt i dag fredag, mellom kl. 9.00 og 10.00 ET. Det er mellom 15:00 og 16:00 CET, en time tidligere i Storbritannia.

TV-kameraer er på plass, og naboene i Jackson er blitt advart om støyen. "Hold kjæledyr innendørs hvis de er følsomme for høye lyder. Hvis du eller noen du kjenner, er påvirket av høye lyder, ta nødvendige forholdsregler".

I flere måneder etter at nyheten om at berg-og-dal-banen skulle stenge for alltid - og fordampe - har berg-og-dal-bane-fans sørget over den spektakulære, men kortlivede berg-og-dal-banen. Mange vil nok prøve å få en siste titt på den enorme konstruksjonen, som tidligere bød på enestående spenning med en fart på 206 km/t og 12 millioner turer på 19 år.

I mellomtiden vil lokale TV-nyheter ha direkte dekning av eksplosjonen. NBC har allerede annonsert at de vil sende direkte, mens parken råder tilskuere til å holde seg langt unna åstedet.

Etter at alt rusk og støv er fjernet, vil parken starte byggingen av en ny, rekordstor berg- og dalbane som skal ta dens plass og åpne neste år. Det er ikke kjent hva det blir. Rekorden for den høyeste berg- og dalbanen på jorden vil imidlertid bli tatt av et nytt monster, Falcon's Flight, som allerede er ferdig bygget i Saudi-Arabia.

