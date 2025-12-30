Verdens høyeste, raskeste og lengste berg- og dalbane åpner offisielt i morgen: første offisielle POV

HQ

Six Flags Qiddiya, den nye gigantiske temaparken i Saudi-Arabia, åpner offisielt for publikum i morgen, 31. desember 2025, og med det åpner også den lengste, høyeste og raskeste berg- og dalbanen som noensinne er bygget for publikum: Falcons Flight.

For å feire dette arrangerte parken mandag kveld en spesiell åpningsseremoni som vil gå inn i historien som kanskje den mest spektakulære åpningen av en berg- og dalbane noensinne, med fyrverkeri som tennes når toget passerer, et droneshow og til og med en hopper i Red Bull-fugledrakt som passerer gjennom den enorme 163 meter høye bakken.

Falcons Flight har en sporvidde på 4 250 meter og en maksimal hastighet på 250 km/t. Den bruker lineære synkronmotorer (LSM) for å drive toget til toppen av en klippe, til en maksimal høyde på 195 meter. Det er den desidert høyeste, raskeste og lengste berg-og-dal-banen som noensinne er bygget, rekorder som kanskje aldri vil bli slått.

Resten av parken (omgitt av en fremtidig Formel 1-bane) har også enorme berg- og dalbaner, inkludert en "tilt coaster" der banen bokstavelig talt vipper fra vannrett til loddrett, men ingen er så stor som Falcons Flight, en berg- og dalbane som da den ble annonsert i 2019, var det mange som trodde at den aldri ville bli bygget ... men her er den.