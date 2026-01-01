Verdens ledere reagerer på dødsbrannen i en bar på et sveitsisk skianlegg: "En av de verste tragediene noensinne"

HQ

I går fikk vi følgende nyheter: Minst 40 drept og 100 skadet i eksplosjon på en bar på et sveitsisk skianlegg på nyttårsaften. I løpet av de neste timene begynte vi å se reaksjoner fra internasjonale ledere på denne triste nyheten. I dag har vi samlet noen av dem. Hvis du er interessert, kan du sjekke dem ut nedenfor.

Guy Parmelin på X:

Det som var et gledens øyeblikk, ble til en tragedie i Crans-Montana i går kveld, noe som merkes over hele landet og utover. Forbundsrådet har tatt dette til etterretning med dyp forferdelse. Dets tanker går til ofrene, de skadde og deres familier, og det uttrykker sin dypeste medfølelse.

Brannen som brøt ut i en bar i Crans-Montana i går kveld, er en av de verste tragediene vårt land har opplevd... Hendelsene som fant sted i går kveld i dette offentlige etablissementet, er en tragedie av enestående og forferdelige proporsjoner. Mange liv, de fleste av dem unge, har gått tapt. Rundt hundre mennesker er skadet, ofte alvorlig, og bak disse tallene skjuler det seg ansikter, navn, familier og liv som er brutalt avbrutt eller for alltid forandret.

Emmanuel Macron på X:

Jeg møtte den sveitsiske forbundspresidenten @ParmelinG for å uttrykke vår solidaritet. Tallet er forferdelig. Våre tanker er med familiene... Våre diplomatiske og konsulære team følger situasjonen og gir nødvendig hjelp til våre landsmenn som er berørt av denne tragedien... Frankrike tar imot de skadde på sine sykehus og står klare til å yte all nødvendig assistanse... Takk til de mobiliserte teamene og omsorgspersonene.

Friedrich Merz om X:

Et øyeblikk av glede ble til tragedie i Crans-Montana i Sveits. Disse hendelsene er dypt rystende. Våre tanker går til de berørte og deres nærmeste. Vi ønsker de skadde god bedring.

Von der Leyen på X:

Jeg er dypt bedrøvet over brannen i Crans-Montana. Mine tanker går til ofrene, deres familier og alle de berørte... Vi samarbeider med sveitsiske myndigheter for å gi medisinsk hjelp til ofrene gjennom EUs sivilbeskyttelsesmekanisme. Europa står i full solidaritet med Sveits.

Kaja Kallas på X:

Mine tanker går til ofrene, de skadde og deres familier etter den ødeleggende brannen i Crans-Montana i Sveits... En nyttårsfeiring som er ment å bringe håp og glede, bør aldri skjemmes av frykt og tap. Jeg berømmer motet til dem som risikerte livet for å hjelpe andre... Vi kondolerer @IgnazioCassis og det sveitsiske folk i denne sorgens stund.

Roberta Metsola på X:

Den tragiske brannen i en bar på et sveitsisk skianlegg i Crans-Montana er en hjerteskjærende måte å begynne det nye året på... Jeg er dypt bedrøvet over denne nyheten. Mine tanker går til alle de berørte, de skadde og familiene og deres kjære som står overfor et ufattelig tap på årets første kveld.

Volodymyr Zelensky på X:

En ødeleggende tragedie inntraff i Sveits på nyttårsdagen. Ifølge tilgjengelig informasjon ble rundt førti mennesker drept og rundt hundre skadet som følge av en eksplosjon på skianlegget i Crans-Montana. Vi sørger hver gang liv går tapt. Det viktigste er å gjøre alt vi kan for å forhindre at tragedier som dette skjer noe sted i verden. Vi kondolerer til det sveitsiske folk, til @ParmelinG og til alle som har mistet familiemedlemmer og sine kjære, og vi ønsker god bedring til alle som ble skadet.

Petr Macinka på X:

Det er med dyp sorg jeg følger nyheten om den tragiske eksplosjonen på skianlegget i Crans-Montana. Jeg kondolerer til ofrenes familier og ønsker god bedring for alle de skadde. Tsjekkia står sammen med Sveits i denne vanskelige stunden.

Juraj Blanar på X:

Jeg kondolerer oppriktig til familiene og de nærmeste til ofrene for den tragiske hendelsen på et skianlegg i Sveits. I disse vanskelige tider går våre tanker til det sveitsiske folk, og vi uttrykker vår solidaritet @ignaziocassis. Noen av ofrene er også utenlandske statsborgere, men på grunn av den pågående etterforskningen er deres nasjonalitet ennå ikke bekreftet. Gjennom vår ambassade i Bern er vi i kontakt med de lokale myndighetene og står klare til å gi våre borgere all nødvendig assistanse.