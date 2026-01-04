Verdens ledere reagerer på USAs angrep i Venezuela og pågripelsen av Maduro og hans kone

HQ

USAs angrep i Venezuela og den påfølgende pågripelsen av president Nicolás Maduro førte til en umiddelbar og omfattende reaksjon fra regjeringer over hele verden. Mens noen ledere fremstiller operasjonen som et avgjørende skritt i retning av å gjenopprette demokratiet, advarer andre om at den skaper en farlig presedens og risikerer å skape ytterligere ustabilitet i regionen. Fra Europa og Latin-Amerika til Asia og Midtøsten gjenspeiler reaksjonene dype motsetninger når det gjelder maktbruk, folkerett og Venezuelas fremtid. Hvis du er interessert i å se hvordan verdens ledere og regjeringer har reagert, har vi samlet en liste over de viktigste reaksjonene nedenfor.

DEN SPANSKE STATSMINISTEREN PEDRO SANCHEZ

"Spania anerkjente ikke Maduro-regimet. Men vi vil heller ikke anerkjenne en intervensjon som bryter med folkeretten og skyver regionen mot en horisont av usikkerhet og krigerskhet."

DEN BRITISKE STATSMINISTEREN KEIR STARMER

"Jeg vil først fastslå fakta. Jeg vil snakke med president Trump. Jeg vil snakke med allierte. Jeg kan være helt klar på at vi ikke var involvert ... og jeg sier og mener alltid at vi alle bør opprettholde internasjonal lov."

FRANKRIKES PRESIDENT EMMANUEL MACRON

"Den kommende overgangen må være fredelig, demokratisk og respektere det venezuelanske folkets vilje. Vi håper at president Edmundo Gonzalez Urrutia, som blir valgt i 2024, vil være i stand til å sikre denne overgangen så raskt som mulig."

DEN TYSKE FORBUNDSKANSLEREN FRIEDRICH MERZ

"Den juridiske vurderingen av USAs intervensjon er kompleks og krever nøye overveielse. Folkeretten er fortsatt det styrende rammeverket. På dette stadiet må politisk ustabilitet i Venezuela unngås. Målet er en velordnet overgang til en valgt regjering."

EUROPAKOMMISJONENS PRESIDENT URSULA VON DER LEYEN

"Vi følger situasjonen i Venezuela svært nøye. Vi står ved det venezuelanske folkets side og støtter en fredelig og demokratisk overgang. Enhver løsning må respektere folkeretten og FN-pakten."

FNS GENERALSEKRETÆR ANTONIO GUTERRES

"Denne utviklingen utgjør en farlig presedens. Generalsekretæren fortsetter å understreke viktigheten av at folkeretten, inkludert FN-pakten, respekteres fullt ut - av alle. Han er dypt bekymret over at folkerettens regler ikke har blitt respektert."

ISRAELS STATSMINISTER BENJAMIN NETANYAHU

"Gratulerer, president @realDonaldTrump, for ditt modige og historiske lederskap på vegne av frihet og rettferdighet. Jeg hyller din besluttsomme besluttsomhet og de modige soldatenes strålende handlinger."

KINESISK UTENRIKSDEPARTEMENT

"Kina er dypt sjokkert og fordømmer på det sterkeste USAs bruk av makt mot et suverent land og bruken av makt mot presidenten i et land."

DET SØRAFRIKANSKE DEPARTEMENTET FOR INTERNASJONALE RELASJONER

"Sør-Afrika oppfordrer FNs sikkerhetsråd, det organet som har mandat til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, til snarest å samles for å ta opp denne situasjonen."

RUSSLANDS UTENRIKSDEPARTEMENT

"I morges begikk USA en væpnet aggresjon mot Venezuela. Dette er dypt bekymringsfullt og fordømmelig. Påskuddene som brukes for å rettferdiggjøre slike handlinger, er ubegrunnede. Ideologisk fiendskap har vunnet over forretningsmessig pragmatisme og viljen til å bygge relasjoner basert på tillit og forutsigbarhet. I den nåværende situasjonen er det først og fremst viktig å forhindre ytterligere eskalering og fokusere på å finne en vei ut av situasjonen gjennom dialog."

ARGENTINAS PRESIDENT JAVIER MILEI

"Det vi må forstå, er at det er regimet til en diktator som rigget valg, som led et stort nederlag i det siste valget, og som til tross for det klamret seg fast til makten. Derfor vil jeg si at dagens nyheter er gode nyheter for den frie verden."

DET MEKSIKANSKE UTENRIKSDEPARTEMENTET

"Den meksikanske regjeringen fordømmer og avviser på det sterkeste de militære aksjonene som USAs væpnede styrker ensidig har gjennomført de siste timene mot mål på territoriet til Den bolivarianske republikken Venezuela, i klar strid med artikkel 2 i FN-pakten."

PARAGUAYS REGJERING

"Paraguay følger nøye med på utviklingen i Venezuela og oppfordrer til å prioritere demokratiske virkemidler som garanterer en ordnet overgang."

BOLIVIAS UTENRIKSDEPARTEMENT

"Bolivia gjentar sin forpliktelse til fred, demokrati og koordinering med det internasjonale samfunnet for humanitær bistand, beskyttelse av sivilbefolkningen og støtte til en troverdig og endelig prosess for institusjonell gjenoppbygging".

PANAMAS PRESIDENT JOSE RAUL MULINO

"I lys av hendelsene som fant sted tidlig i morges i Venezuela, gjentar min regjering vår holdning til fordel for demokratiske rettssaker og til fordel for å akseptere det venezuelanske folkets legitime ønsker, slik de ble uttrykt ettertrykkelig ved valget, der Edmundo Gonzalez ble valgt."

PERUS UTENRIKSDEPARTEMENT

"Perus regjering krever en rask løsning på den politiske situasjonen i Venezuela, til fordel for en overgang med full respekt for folkeretten og menneskerettighetene, samt at det tas hensyn til det venezuelanske folkets legitime og oppriktige ønske om å leve i demokrati med støtte fra det regionale samfunnet."

BRASILIAS PRESIDENT LUIZ INACIO LULA DA SILVA

"Bombeangrepene på venezuelansk territorium og tilfangetakelsen av Venezuelas president går over en uakseptabel grense. Disse handlingene representerer en alvorlig krenkelse av Venezuelas suverenitet og nok en ekstremt farlig presedens for hele det internasjonale samfunnet. Å angripe land som åpenbart bryter folkeretten, er det første skrittet mot en verden preget av vold, kaos og ustabilitet, der den sterkestes rett råder over multilateralisme."

UKRAINAS UTENRIKSMINISTER ANDRII SYBIHA

"Ukraina har konsekvent forsvart nasjoners rett til å leve fritt, uten diktatur, undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Maduro-regimet har brutt alle slike prinsipper på alle måter. Vi står for en videre utvikling i samsvar med prinsippene i folkeretten, og prioriterer demokrati, menneskerettigheter og venezuelanernes interesser."

ECUADORS PRESIDENT DANIEL NOBOA

"Tiden er inne for alle de narko-Chavista-kriminelle. Strukturen deres vil endelig kollapse over hele kontinentet."

URUGUAY UTENRIKSDEPARTEMENT

"Uruguay avviser, som det alltid har gjort, militær intervensjon fra et land på et annet lands territorium og bekrefter på nytt viktigheten av å respektere folkeretten og FN-pakten, særlig det grunnleggende prinsippet om at stater må avstå fra å ty til trusler om eller bruk av makt mot noen stats territorielle integritet eller politiske uavhengighet, eller på noen annen måte som er uforenlig med De forente nasjoners formål."

CHILES PRESIDENT GABRIEL BORIC

"Som Chiles regjering uttrykker vi vår bekymring og fordømmelse av USAs militære aksjoner i Venezuela og oppfordrer til en fredelig løsning på den alvorlige krisen som påvirker landet."

COLOMBIAS PRESIDENT GUSTAVO PETRO

"Regjeringen i Republikken Colombia ser med dyp bekymring på rapportene om eksplosjoner og uvanlig luftaktivitet de siste timene i Den bolivarianske republikken Venezuela, samt den resulterende opptrappingen av spenningen i regionen."

NICARAGUANSKE MYNDIGHETER

"Fra dette Nicaragua, velsignet og verdig, hever vi stemmen til vårt folk ... for å kreve respekt for suvereniteten til Venezuelas folk."

IRANSK UTENRIKSDEPARTEMENT

"Utenriksdepartementet i Den islamske republikken Iran fordømmer på det sterkeste USAs militære angrep på Venezuela og den åpenbare krenkelsen av landets nasjonale suverenitet og territoriale integritet."

TRINIDAD OG TOBAGOS STATSMINISTER KAMLA PERSAD-BISSESSAR

"Trinidad og Tobago deltar IKKE i noen av disse pågående militæroperasjonene. Trinidad og Tobago fortsetter å opprettholde fredelige forbindelser med Venezuelas folk."

NIGEL FARAGE, LEDER AV DET BRITISKE REFORMPARTIET

"USAs handlinger i Venezuela i natt er uortodokse og i strid med folkeretten - men hvis de får Kina og Russland til å tenke seg om en ekstra gang, kan det være en god ting. Jeg håper det venezuelanske folket nå kan begynne på et nytt kapittel uten Maduro."

DEN ITALIENSKE STATSMINISTERENS KONTOR GIORGIA MELONI

"I tråd med Italias mangeårige holdning mener regjeringen at eksterne militære aksjoner ikke er veien å gå for å få slutt på totalitære regimer, men samtidig anser den defensive intervensjoner mot hybride angrep på landets sikkerhet som legitime, for eksempel når det gjelder statlige enheter som fremmer narkotikahandel."

DANMARKS STATSMINISTER METTE FREDERIKSEN

"Den danske regjeringen følger situasjonen i Venezuela nøye sammen med våre allierte. Nå er tiden inne for deeskalering. Folkeretten må respekteres."

HVITERUSSLANDS PRESIDENT ALEXANDER LUKASJENKO

"Hviterusslands president fordømmer kategorisk den amerikanske aggresjonshandlingen mot Venezuela. Aleksander Lukasjenko snakket nylig om konsekvensene i et intervju med amerikanske journalister."

KANADAS UTENRIKSMINISTER ANITA ANAND

"Canada oppfordrer alle parter til å respektere folkeretten, og vi støtter Venezuelas folk og deres ønske om å leve i et fredelig og demokratisk samfunn. Canada samarbeider med sine internasjonale partnere og følger utviklingen nøye."

NORGES UTENRIKSMINISTER ESPEN BARTH EIDE

"Folkeretten er universell og bindende for alle stater. Den amerikanske intervensjonen i Venezuela er ikke i samsvar med folkeretten. En fredelig overgang til et demokratisk styre er den eneste farbare veien i Venezuela. Dette krever inkluderende politiske prosesser som respekterer befolkningens rettigheter."

SLOVAKIAS STATSMINISTER ROBERT FICO

"USAs militæraksjon i Venezuela er et nytt bevis på sammenbruddet i den verdensordenen som ble skapt etter andre verdenskrig."

JAPANS UTENRIKSDEPARTEMENT

"Japan har lenge verdsatt de grunnleggende prinsippene om frihet og demokrati. Vi har også hele tiden lagt vekt på å opprettholde prinsippene i folkeretten i det internasjonale samfunnet. På grunnlag av denne konsekvente holdningen vil Japan fortsette å samarbeide tett med relevante land, inkludert G7-landene og regionale partnere, samtidig som vi vil gjøre alt vi kan for å beskytte japanske statsborgere og fortsette den diplomatiske innsatsen for å gjenopprette demokratiet og stabilisere situasjonen i Venezuela."

TSJEKKIA, UTENRIKSMINISTER PETR MACINKA

"Vi anser det nå som viktig å roe ned situasjonen og innlede diplomatiske forhandlinger, blant annet med deltakelse fra den venezuelanske opposisjonen."

MALAYSISK UTENRIKSDEPARTEMENT

"Malaysia er prinsipielt imot alle former for utenlandsk innblanding i andre staters indre anliggender, samt trusler om eller bruk av makt. Dette er grunnleggende prinsipper som er nedfelt i FN-pakten og folkeretten. Malaysia holder konsekvent fast ved viktigheten av fredelig konfliktløsning gjennom dialog, respekt for suverenitet og overholdelse av internasjonale normer. I denne kritiske tiden er det avgjørende at de berørte partene utviser maksimal tilbakeholdenhet og søker fredelige løsninger gjennom dialog og diplomati."

SINGAPORS UTENRIKSDEPARTEMENT

"Singapore er alvorlig bekymret over USAs intervensjon i Venezuela 3. januar 2026. Singapore er dypt forpliktet til folkeretten og prinsippene i FN-pakten som beskytter alle staters uavhengighet, suverenitet og territorielle integritet, særlig små staters. Singapore har konsekvent motsatt seg folkerettsstridige handlinger fra alle parter, inkludert utenlandsk militær intervensjon i et hvilket som helst land. Singapore oppfordrer alle parter til å utvise tilbakeholdenhet og håper på en fredelig løsning på situasjonen i Venezuela i samsvar med folkeretten og prinsippene i FN-pakten."

DETTE ER EN NYHETSSAK UNDER UTVIKLING.